FOTOS: Encuentran a más mamíferos que brillan con biofluoriscencia

"Solo lo hemos probado en dos docenas de mamíferos, por lo que no se trata de una búsqueda exhaustiva. Probablemente alrededor de un tercio de ellos brillaron", señaló Travouillon.

"Hay compuestos químicos en muchas partes diferentes del cuerpo de los animales que parecen emitir fluorescencia, por lo que no es sorprendente encontrar que puede haber otros compuestos químicos en otras cosas como el pelaje que emiten fluorescencia", explicó.

Dr Linette Umbrello (Research Associate) & Dr @TravouillonK (Mammmal Curator) had fun this week testing the results of a recent paper which showed that Platypus glowed under UV light.



The bilby was impressive — it shine bright like a diamond. The armadillo, not as much. pic.twitter.com/Bj3nE9DKE9 — WA Museum Boola Bardip (@wamuseum) November 5, 2020

After platypus was shown to glow under UV light, couldn’t resist trying bilbies... their ears and tails shine bright like a diamond! #bilby #uv pic.twitter.com/wL82RDdFYb — Kenny Travouillon (@TravouillonK) November 3, 2020

Well this is cool. After all that fuss about the fluorescent platypuses I checked out a couple of dead local beasts with my UV lamp. Eastern barred bandicoots glow pink under UV but sugar gliders do not. (My crappy phone camera does not do justice...) pic.twitter.com/49wlwY5DWm — TMT (@t_mcachan) November 22, 2020

"Tal vez sean capaces de ver mucho más de lo que podemos ver nosotros", planteó Travouillon.

Be careful about applying ecological or visual relevance to this. Many biological materials fluoresce, but the lighting conditions where it is visible to anything are incredibly unnatural. It is extremely implausible that this is a visual signal. pic.twitter.com/rVeYlVVFqu — Michael Bok (@mikebok) November 26, 2020

"En esta etapa todos estamos adivinando por qué está sucediendo esto, por lo que se requerirán pruebas adicionales para comprender realmente lo que está sucediendo", señaló Travouillon.

En los últimos años, los investigadores han encontrado que, como en caso de las ardillas voladoras que brillan de color rosa. Por lo tanto, los científicos se animaron a establecer hasta qué punto está presente este rasgo en nuestra herencia de mamíferos al analizar a los monotremas, como losUna vez que se reveló el brillo entre los ornitorrincos, el curador de Mamalogía del Museo de Australia Occidental, Kenny Travouillon, y la bióloga Linette Umbrello comenzaron a dirigirY hasta ahora sus hallazgos han estado lejos de ser decepcionantes. Por ejemplo, los investigadores revelaron, así comoEstosincluyen. Así, las criaturas australianas se unen a una serie de otros seres vivos que se biofluoresizan y que incluye a insectos, ranas, peces y hongos.La biofluorescencia ocurre cuando, comenta la científica forense de vida silvestre del Museo Australiano, Greta Frankham, a ScienceAlert Los detalles exactos de cómo y por qué se produce la biofluorescencia en estos mamíferos aún no han sido determinados. Pero independientemente de cómo se logre, eso ciertamente lleva a resultados sorprendentes. Por ejemplo, las orejas y las colas de los bilbies (Macrotis leucura) brillan bajo luz ultravioleta.Les gusta comerse a otros animales que también brillan bajo los rayos ultravioleta: los escorpiones.Así que muchos de los mamíferos biofluorescentes identificados hasta ahora son nocturnos o crepusculares (más activos al amanecer y al anochecer), peroEl experto destacó un detalle curioso:Ahora hay mucha especulación sobre por qué algunos mamíferos brillan bajo los rayos ultravioleta, pero los científicos acaban de darse cuenta de cuán extendido está el fenómeno.En respuesta al alboroto provocado por los animales brillantes en las redes sociales, el biólogo evolutivo de la Universidad de Lund Michael Bok advirtió que es necesario tener cuidado de aplicar relevancia ecológica o visual a todo eso.El especialista está planeando probar más mamíferos con diferentes luces y ver si realmente hay un patrón con los nocturnos.