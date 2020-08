FOTOS: Estrellas infantiles que decidieron salir del clóset de grandes

Escuchar Nota

desde chiquitos, los vimos crecer y luego salir del clóset y levantar la voz por una comunidad que aun sufre desprecio y discriminación.que nos han regalado algunos de los momentos más icónicos en el cine y la televisión.A pesar de que muchos de ellos y ellas abandonan sus carreras artísticas o terminan viviendo vidas complicadas a causa de su early fame… otros tantos logran superar los obstáculos para continuar con sus carreras artísticas ‘de grandes’.Estos son algunos de los niños actores que siguen siendo famosos y famosas y, además, decidieron salir del clóset ya de adultos.Esta actriz y cantante mexicana que salió en la famosísima telenovela infantil, Carrusel, salió del clóset en 2011 al terminar la función de uno de sus shows.Esta estrella infantil —que comenzó su carrera artística cuando tenía 3 años— salió del clóset como bisexual en 2010 a través de Facebook. Taylor Momsen fue Cindy Lou en How the Grinch Stole Christmas.Esta actriz que empezó a actuar a los 3 años en The Cosby Show y posteriormente en Nickelodeon salió del clóset como lesbiana en 2013.Raven expresó su felicidad en redes sociales después de que se comenzó a aprobar el matrimonio igualitario en distintos estados de su país.NPH es uno de los niños actores más famosos de todos los tiempos… ¡y también decidió salir del clóset de grande!Doogie Howser, M.D. fue una sitcom famosísima en los 80-90 y también fue la razón por la que Neil Patrick Harris se convirtió en una estrella.Después de Matilda y un par de películas más, esta actriz desapareció del ojo público. Y no fue hasta 2013 cuando volvimos a escuchar de ella. Además de reaparecer para hablar de su salud mental, Mara salió del clóset como bisexual.No es ningún secreto que Drew Barrymore comenzó a actuar desde que era muy chiquita. ¿Cómo olvidarla en E.T.? Tampoco es un secreto que esta actriz es abiertamente bisexual y jamás ha tenido problemas con hablar de ello.Esta cantante y actriz que tiene como godmother nada más y nada menos que a Dolly Parton, también empezó su carrera desde chiquitita. Antes de convertirse en Hannah Montana, Miley salió en la película Big Fish (2003). Después de eso, su carrera se disparó cañonsísimo. Miley Cyrus salió del clóset como pansexual y después como gender fluid en la revista Time en 2015.también decidió salir del clóset de grandeLa futura esposa de Max Ehrich comenzó su carrera artística en el programa infantil Barney y sus amigos. Después de eso, se convirtió en toda una estrella. Demi ha hecho de todo: películas, series, música y hasta ha escrito libros. Ella se identifica como sexually fluid.Con información de Homosensual