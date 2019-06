Fotos expondrían extorsión; giro en caso de Leonardo

Las versiones que tiene la Procuraduría General de Justicia sobre el asesinato de Leonardo Avendaño son dos: una de ellas es la presunta extorsión cometida por este joven contra el párroco Francisco Javier y otros sacerdotes, y una relación sentimental que mantenía con una joven.Los testimonios que hablaron en el caso de Leonardo fueron de personas muy cercanas a él, motivo por el cual sacaron estas dos hipótesis sobre el caso Avendaño.De acuerdo con la carpeta de investigación FCIH/1/UI-1C/D/00108/06-2019 el joven asesinado solo colaboraba en el templo de Cristo Salvador, no tenía ingresos económicos fijos y su madre, que ya falleció, le daba alrededor de los 10 mil pesos al mes.Y aunque no tenía ingresos fijos el joven poseía una SUV Chevrolet Trax de modelo reciente, realizaba viajes al extranjero, a destinos como Aspen, Milán, Beiruto o Miami.Esta carpeta de testimonios se le entregó al medio Excelsior la Procuraduría General de Justicia."No trabajaba, ayudaba a oficiar misas; era huérfano, ya que recientemente su madre había fallecido", mencionó uno de los testimonios cercanos a Leonardo ante las autoridades judiciales.De acuerdo con la investigación de la policía, Leonardo había alquilado un departamento por el que pagaría 6 mil pesos al mes. El departamento se encuentra en Ayuntamiento 129, en la colonia Miguel Hidalgo Primera Sección, en la alcaldía de Tlalpan.De acuerdo con la policía, encontraron un teléfono celular de última generación y un iPad donde fueron encontradas fotografías "comprometedoras" de Leonardo con otros religiosos.La policía señaló que en esas fotos "comprometedoras" aparecen tres sacerdotes en ocasiones continuas y uno de ellos es el padre Francisco Javier.También dijo la Procuraduría que Leonardo mantenía una relación sentimental con una joven, por lo cual se cree que sea una posible venganza de su agresor al conocer esta situación."Estas fotografías podrían haber sido utilizadas para extorsionar a sus acompañantes, porque eran muy explicitas, sosteniendo relaciones sexuales", mencionaron desde la Procuraduría capitalina ciudadana.La procuradora capitalina Ernestina Godoy señaló que, en los tres meses fijados por el juez de control, para complementar la investigación del joven Leonardo, la dependencia ampliará sus pesquisas a la cuenta financiera de la víctima.La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, encabezada por Santiago Nieto, será la que formule esta indagatoria."Varias cosas, hemos pedido información sobre toda su actividad económica, cuentas y eso, que todavía no nos la dan, las cuentas de Leonardo", aclaró la procuradora.Además, dijo que también se harán nuevas búsquedas al interior de la vivienda del sacerdote y del diácono, casas que se encuentran a un lado de la parroquia de Cristo Salvador.