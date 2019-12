FOTOS: Famosas que marcaron tendencia este 2019

Durante el 2019 nuestro Instagram se convirtió en un verdadero moodboard lleno de inspiración para lograr el mejor beauty look.Obviamente algunas de nuestras celebs favoritas fueron ese modelo a seguir, pues a través de sus cuentas compartieron sus mejores fotos, desde red carpets hasta un día normal de su vida diaria. ¿Quieres saber quiénes son? ¡Sigue leyendo!Cada vez que la actriz de Game of Thrones comparte alguna foto en su cuenta de Instagram nos recuerda que un makeup sobrio y natural siempre será el mejor acierto para triunfar a donde vayas.Peinados ultra cool y maquillaje sutil pero con un upgrade (como sombras en tono naranja) fueron los must para la actriz en este 2019 y, de verdad, esperamos que sea una tendencia que se quede en el 2020. ¡La amamos!Este año la diva del Bronx cumplió 50, y después de haberla visto en la pasarela de Versace nos quedó claro que sí existe la posibilidad (a lo mejor un poco lejana) de verte perfecta a la edad que sea. Además fue la inspiración para llevar nuestro beauty look a un paso más, apostando por maquillajes más cargados y peinados que le favorecen a cualquiera.Delineados simétricos con colores, glitter y pestañas en 3D, fueron algunas de las tendencias que marcó Lucy, las cuales definitivamente, se convirtieron en nuestras favoritas. Aunque para ser sinceros, si quieres recrearlos necesitas un poco de creatividad y buen pulso, pero nunca está de más intentarlo, de hecho creemos que es el beauty look perfecto para recibir la nueva década.Glamurosa y siempre perfecta. Así es como describiríamos a Riri quien siempre apuesta por sombras oscuras, delineados y lipsticks en tonos morado, rojo y nude. ¿El resultado? ¡Queremos todos los productos de Fenty!