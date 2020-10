Fotos íntimas de candidata fueron tomadas por concejal, denuncian

Escuchar Nota

La candidata a regidora del municipio Actopan por el partido político Podemos, Carlynn Houghton Hernández, acusó que fue el concejal municipal Omar Ramírez el responsable de las imágenes íntimas que se tomaron sin su consentimiento y que fueron difundidas en redes sociales.“Lo hago responsable de cualquier cosa que me pudiera ocurrir a mi o a mi persona. Llego a hacer alarde de que su papá casi casi era dueño de Actopan, me lo dijo a mí, que calladita me veía más bonita”, dijo en alusión al exalcalde de este municipio, Leonardo Ramírez, fallecido en febrero de 2019.Sobre la denuncia que presentó, señaló que esta se ingresó por el delito de abuso sexual, pues actualmente el código penal no tiene tipificado el de la violencia digital.Aclaró que en el caso de la difusión que se hizo de las imágenes a través de redes sociales no tiene conocimiento de quien lo realizó, pero añadió que la policía cibernética ya investiga el caso.Con información de Excélsior