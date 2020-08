FOTOS: Mijares reaparece con nuevo look y divide opiniones en las redes

Escuchar Nota

"¡No encontré estética abierta!", se defendió Mijares también sonriendo.



"Todavía sigue la pandemia, hemos estado guardados durante cinco meses, algunos habrán salido porque tienen que trabajar, pero creo es importante que sepamos que los podamos quedarnos en casa, lo hagamos", dijo el cantante durante el show.



Este fin de semana,, quien, en compañía de varios famosos, complació a sus seguidores con sus más grandes éxitos vía streaming.Por más de dos horas el cantante dio gusto a sus fans haciendo un repaso por sus icónicas canciones, sin embargo, no fue precisamente por el show queen las redes sociales, sino por su look.Durante varias horas el #Mijares fue tendencia en Twitter gracias a los cientos de usuarios que señalaron queDe hecho, el cantante se tomó el tiempo de bromear sobre su apariencia durante el concierto virtual. "¡Es el look Covid!", dijo Isabel Lascurain entre las sonrisas de su hermana Maite y su amiga Fernanda antes de interpretar “Cómo te va mi amor” con Manuel.A pesar de algunas críticas,pidiendo que no hicieran comentarios hirientes y destacando que evidentemente el cantante no ha podido realizar actividad física durante el aislamiento social.Hace unos días durante una plática con el periodista Luis Magaña, el famoso cantante compartió algunos aspectos de su vida familiar y su faceta de papá: “No hay un manual de ser papá porque depende de la personalidad tuya, en este caso Lucerito y la personalidad de la Beba tanto como de José, entonces no es nada escrito”, declaró.Las revelaciones de Mijares sorprendieron a sus seguidores en redes sociales, pues el cantante exhibió cómo es Lucero como mamá: “Yo soy un poquito más, yo siento, barco. Lucero es un poco más estricta con ellos".Además, aprovechó para hablar de uno de los rasgos que define mejor a sus hijos. “Los dos tienen una personalidad que se adaptan muy bien, que valoran la vida, la familia, que es muy importante… valoran el estar en compañía de sus cuates, de su familia, de su mamá, de su papá”, aseguró.