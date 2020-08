FOTOS: Morenaza dominicana escultural arrasa en Instagram

Escuchar Nota

Cuando pensamos en República Dominicana, lo primero que se nos viene a la cabeza es la sensualidad de su gente., y un color de piel que se asemeja al aclamado ébano, varios de sus ciudadanos no pasan desapercibidos y sobre todo si se dan a conocer en las redes sociales.Como ejemplo de ello, está la escultural modeloGracias a su porte, elegancia y ganas de alcanzar la cima, Melo se ha ganado a pulso varias apariciones en revistas de renombre, como “Urban Magazine” y “Dopeness Magazine”, donde orgullosa de sus atributos, posa con diversos trajes de baño., lo que la ha motivado a convertirse en toda una estrella de Instagram, donde ya acumula más de 679 mil seguidores.Por supuesto que el lugar que se ha ganado en las redes sociales y en importantes revistas no ha llegado solo, Marilyn ha demostrado ser un ejemplo del resultado que se obtiene cuando se lucha por los sueños, por eso te contamos un poco sobre ella., donde vivió con sus padres y sus cuatro hermanos varones. Gracias a la cercanía que siempre ha tenido con ellos, la modelo siempre se consideró “machorra”.y desde muy pequeña se lo hizo saber a sus padres, quienes sin dudarlo, apoyaron su sueño con la condición de no descuidar sus estudios.De este modo, la dominicana emprendió un viaje a Estados Unidos para obtener sus estudios universitarios. En aquella nación, la bella joven no solo estudió, sino también se enlistó en el ejército, demostrando que cualidades le sobran.Al parecer, el sueño americano resultó ser todo un éxito para Marilyn Melo, y es que también durante su estancia en Estados Unidos, fue descubierta en un restaurante por el dueño de “Got The Look”, una famosa tienda en línea de ropa, quien más tarde le abrió paso al mundo al que tanto anhelaba pertenecer., al no rendirse y luchar por lo que soñó desde pequeña.Hoy en día, la joven dominicana aparece en importantes publicaciones, además de convertirse en imagen de la exitosa marca de ropa “Fashion Nova”, donde incluso Kylie Jenner comercializa su propia colección.Por si no fuera suficiente con su aplastante belleza y talento para hacer su trabajo de manera magistral, Marilyn ha demostrado que lo suyo va más allá de un rostro bello, un cuerpo espectacular y un color de piel inigualable., una fundación sin fines de lucro donde ella y su familia ayudan con donaciones a la educación de jóvenes que no tienen posibilidad de costearlo.