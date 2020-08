Fotos muestran sufrimiento de migrantes africanos en Arabia Saudí

Escuchar Nota

“Aquí se vive un infierno. Nos tratan como animales y nos golpean todos los días (…) Mi único crimen es haber dejado mi país en busca de una vida mejor. Nos azotan con látigos y cables eléctricos como si fuéramos asesinos”, cita el informe a Abebe, un etíope que ha sido retenido en uno de dichos centros desde hace cuatro meses.

Dos migrantes africanos con cicatrices en la espalda por los golpes de los guardias en un centro de detención en Arabia Saudí.

, que recuerdan los campos de esclavos de Libia, como parte de una campaña para", enfermedad causada por el nuevo coronavirus, revelan los resultados de una investigación realizada por el diario británico The Sunday Telegraph , publicados el domingo por el rotativo.El medio publicó varias imágenes capturadas por los celulares de algunos de los retenidos en las que se ve aEl diario británico aseguró haber tenido acceso a una foto que muestra a un joven africano colgado de una ventana.Además, otra imagen expone aEl reporte ha desatado una gran ola de indignación entre los activistas pro derechos humanos, a medida que el mundo entero se solidariza con el movimiento(La vida de los negros importa) que lucha para combatir el racismo en el mundo, en concreto en EU.El investigador de la organización pro derechos humanospara la región de Asia Occidental, Adam Coogle, criticó lasy dijo que “para un país rico como Arabia Saudí, no hay excusa para mantener a los migrantes en condiciones tan lamentables”.Desde el inicio del brote del coronavirus,Entretanto, lade las Naciones Unidas denunció en abril pasado la deportación de miles de migrantes por parte de Arabia Saudí.No obstante, el historial que reúne la monarquía árabe en reprimir a los migrantes no se limita a la época de la pandemia.Entre otros casos, las condiciones de vida de los Rohingya, detenidos en Arabia Saudí, ha sido una de las causas de la inquietud de los grupos pro derechos humanos.Un reporte publicado, detenidos en el reino árabe, para obligarlos a