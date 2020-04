FOTOS: Playas de Veracruz lucen espectacular color turquesa gracias al encierro

Escuchar Nota

Hoy las playas de #Veracruz sorprendieron por sus tonos turquesa pic.twitter.com/L8qenivzI7 — xeu noticias (@xeunoticias) April 28, 2020

Desde hace cerca de un mes que no pueden visitarse las playas de nuestro país para que no se reúna mucha gente en un mismo sitio y así pueda evitarse la propagación delY esto ha repercutido positivamente en el medio ambiente. Así lo demuestran las bellas fotografías de cómo luce actualmente las playas de, no vistos desde hace tiempo, e incluso se han observado el avistamiento de todo tipo de aves.