Fox, Calderón y EPN aparecerán en juicio a Genaro

"Además, los testimonios, los documentos e incluso grabaciones telefónicas en donde puedan probar las acusaciones que le están haciendo que son muy graves", acusado de tres cargos de conspiración, de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas, lo que llevó a su detención el 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas.

"Creo que si van a relucir cosas y a salir cosas (durante el juico a García Luna) que a los mexicanos se les estaba olvidando, pero que no se le están olvidando a Estados Unidos. Además, hay que recordar que México ofreció colaborar, por tanto tiene ahí dos grupos de acusaciones contra las cuales va a tener que luchar muy difícilmente", expresó.

José Reveles,Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero difícilmente los sentarán en el "banquillo de los acusados".En entrevista, consideró que el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa no saldrá de prisión, dado que "va a tener que responder por muchísimas cosas y creo que en Estados Unidos deben estar muy bien informados, porque ellos no inician un juicio si no tienen todos los pelos en la mano.Entonces, continuó, "a ellos (a los expresidentes Fox, Calderón y Peña Nieto), como ya fueron mencionados en el juicio de (Joaquín) 'El Chapo' (Guzmán), pero tanto como citarlos a declarar o sentarlos en el banquillo de los acusados en una corte de New York, lo veo difícil. No creo que lleguen hasta ahí".Para el autor del libro "El affaire Cassez" y "El Chapo: Entrega y traición", las indagaciones en el vecino país del norte "tocarán" a subalternos del otrora personaje clave de la estrategia de Calderón, como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Javier Garza Palacios, entre otros.