Fox es capaz de fingir autoatentado: diputados

Diputados del PT y de la bancada sin partido no descartaron que Vicente Fox haya mentido con su presunto "comando armado" que intentó ingresar a su casa, para regresar al presupuesto por medio de la simulación de ataques, e incluso acusan que es capaz de inventar un autoatentado.Sobre la escolta asignada al expresidente Vicente Fox por el Ejecutivo federal, el coordinador de la bancada sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que el guanajuatense está aprovechando para hacerse notar y valer."Nosotros creemos que está exagerando, la seguridad tiene que ser para todos por igual, y no estamos de acuerdo que se le asignen más escoltas a Vicente Fox", indicó el legislador.Sostuvo que se debe buscar un mecanismo para que esa seguridad no sea ostentosa y no se cargue al erario y a los mexicanos.El diputado del PT, Benjamin Robles Montoya, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo correcto ante la insinuación del guanajuatense de que su vida corre peligro por un presunto intento de ingresar a su casa: "Más vale, pero con las condiciones que dijo el mandatario federal, sin los excesos del pasado".Advirtió que así se van evitar problemas futuros, "no nos cae bien Vicente Fox, pero más vale destinar algunos elementos para resguardar la seguridad del exmandatario federal.Luego de que un medio de información dio a conocer que no era un comando el que intento ingresar sino dos personas de una escolta, el legislador advirtió que por eso habla de un presunto intento, "no sabemos, pero es capaz de hasta inventarse un autoatentado".Afirmó que Fox quiere seguir viviendo del erario a pesar de que fue un Presidente corrupto, pero el Ejecutivo federal está haciendo lo correcto en asignarle una escolta.