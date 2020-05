Fox me dijo que no debía meterme con el narco: Felipe Calderón

Escuchar Nota

“[Parece ser] que el Estado mexicano es frágil y derrotable, además de infringir una inmerecida humillación a nuestros soldados, la cual debe ser resarcida con apoyo presupuestal y político en su actuar. Esa falsa y engañosa señal, aunada a los constantes mensajes de que los delincuentes no serán perseguidos, está empoderando a los criminales en todo el país”, refiere.

“Lo que no se vale es que ordene a las Fuerzas Armadas realizar operaciones muy peligrosas, y a la hora de la hora contraórdenes de su gabinete las dejen sin respaldo. Si no quiere ya encarcelar capos, ¿para qué las envía a capturarlos? Si ya no lo quiere hacer, sea al menos congruente, señor Presidente, y legalice el narcotráfico. Tiene amplia mayoría en el Congreso para hacerlo. En lo personal, pienso que esto no arreglaría las cosas”, determina.

“Yo no pateé ningún ‘avispero’ como Usted dice. El ‘avispero’ ya estaba adentro de la casa y las ‘avispas’, cada vez más violentas y venenosas, se estaban dispersando por toda la casa común y estaban lastimando a muchos y amenazando a todos los mexicanos.



“Su jefe de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, fue el primero de muchos gobernadores que, responsablemente, solicitaron a mi gobierno la presencia de las fuerzas federales ante el avance implacable de la delincuencia”, describe Calderón.

