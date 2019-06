Fox reitera invitación a marcha contra AMLO este domingo

Nos vemos 11 a.m. en tu ciudad.

PARTICIPA!!

Yo estaré en Leon Go. "Donde la vida no vale nada"

Por México bien vale la penapic.twitter.com/Tp9fMzuqZ4 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 29 de junio de 2019

El ex presidente Vicente Fox, reiteró su invitación para asistir a la marcha en contra de acciones ejercidas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; la cual se llevará a cabo este domingo 30 de junio a las 11:00 horas en distintos puntos de México.Fox señaló que por su parte, estará en León Guanajuato ‘donde la vida no vale nada’, haciendo alusión a una canción de José Alfredo Jiménez.A través de su cuenta de Twitter, el guanajuatense publicó: ‘Nos vemos 11 a.m. en tu ciudad….PARTICIPA!...Yo estaré en León Go. Donde la vida no vale nada...Por México bien vale la pena’.El pasado domingo, Fox Quesada, reveló que al menos tres organizaciones han confirmado su participación en la marcha contra Andrés Manuel López Obrador.Se trata, de acuerdo con los mensajes emitidos en redes sociales, del Congreso Nacional Ciudadano, Chalecos Verdes y la que pueda encabezar el propio ex mandatario.Fox insistió que participar en esta movilización es ‘por México, vale la pena, lo llevamos en el alma’.