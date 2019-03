Fox, un traidor y Salinas, padre de la desigualdad: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el guanajuatense Vicente Fox resultó ser un traidor de la democracia, en tanto que a Carlos Salinas de Gortari lo tachó de ser el padre de la desigualdad social en México.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario federal hizo una crítica a los últimos expresidentes por la situación en la que se encuentra actualmente el país en varios sectores.Comentó que en este año se aumentó el salario mínimo, como no se había aumentado en 36 años, y aseveró que en dicho periodo “la prensa fifí” se olvidó de criticar a los gobiernos que se encontraban en turno.De acuerdo con López Obrador, en el sexenio de Salinas de Gortari el país pasó de tener sólo a una persona entre los hombres más ricos del mundo, a 24 al final de su administración.“Es Salinas el padre de la desigualdad social en México, es el que más polarizó, el que creó la nueva oligarquía, el que trasladó los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares, a sus allegados”, dijo.En cuanto a Fox Quesada, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que el guanajuatense llegó a la presidencia con la bandera de ser el cambio en México, pero “resultó un traidor a la democracia y -dicho por él mismo- que él se encargó de que no llegáramos nosotros, qué él participó para que se robaran la elección en el 2006”.López Obrador también mencionó a Ernesto Zedillo, sobre quien dijo que el Fobaproa avalado en su administración convirtió deuda privada en deuda pública, por lo que “todavía se sigue pagando año con año, 40, 50 mil millones de pesos del presupuesto sólo para pagar intereses del Fobaproa.“Zedillo informó que iba a costar el rescate 110 mil millones de pesos, y ha costado dos billones”.Sin embargo, agregó, “para los fifí y para los conservadores fue un buen presidente”.Sobre los dos últimos ex mandatarios, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo federal comentó: “Calderón convirtió al país en un cementerio; Peña, corrupción”.