Fracasa en EP manifestación a favor del muro

En el marco de la celebración del 184 aniversario de la Independencia de Texas, un reducido grupo de apenas 50 personas, entre ellas, ciudadanos y ex funcionarios del Condado de Maverick, Eagle Pass y de diferentes entidades de los Estados Unidos de reunieron para hacer público su apoyo al plan del presidente de la nación, Donald Trump, para la construcción del muro en esta frontera.El Shelby Park que se ubica a unos metro a del Río Bravo, fue el escenario en el cerca de las 14:00 horas de este domingo se reunieron alrededor de 50 personas originarias de distintos estados como Montana y Utah, además de diferentes ciudades de Texas, para participar en el evento denominado "Pared humana" que fue convocado por un grupo llamado "Oath Keepers" y "Latinos por Trump".A pesar de la ligera lluvia que se registró durante la mañana y tarde del domingo, las personas se dieron cita a dicho lugar en el que también estuvieron presentes ex funcionarios del Condado como Enriqueta Díaz y representante del movimiento a favor de la construcción del muro fronterizo.Alfredo Arellano, presidente del partido Republicano en el Condado de Maverick fue uno de los líderes de este evento, quien enfatizó que ha dialogado con oficiales de la Patrulla Fronteriza quienes manifiestan que se requiere la construcción del muro para diminuir el número de migrantes que ingresan ilegalmente al país, así como el contrabando de droga.“No es un muro de California hasta Texas y la Patrulla Fronteriza ha dicho que se requiere este muro, yo he hablado también con personas que dicen que no es necesario elmuro pero hay áreas como esta del Shelby Park que están protegidas, sin embargo, otros sectores como el Quemado no tiene la suficiente vigilancia, por ello nosmanifestamos a favor de este muro”, declaró durante el evento.Representantes de los grupos "Oath Keepers" y "Latinos por Trump".Algunos de los ciudadanos que están a favor del muro.Fue un reducido número de personas las que estuvieron en este evento.