Fracasa Morena, otra vez, en extinción de fideicomisos

Ciudad de México.- La fracción de Morena en la Cámara de Diputados fracasó en su intento de sacar adelante la reforma que elimina 109 fideicomisos.



En la votación en lo general, la Oposición reservó todos los artículos y se resistió a votar.



En el Pleno, en los pasillos y en sus oficinas, legisladores del PAN, PRI, PRD y MC no votaron, en espera de que Morena juntara su mayoría y cumpliera con el quórum, pues suman 252 diputados.



Legisladores del PT, PVEM y PES ayudaron a Morena en la votación, pero luego de media hora, solo sumaron 239 diputados presentes.



La presidenta de la Cámara, la priista Dulce María Sauri, llamó a los legisladores a votar.



El coordinador de Morena, Mario Delgado, pidió más tiempo, pero Sauri cerró el tablero de votación.



Se habían registrado 199 en pro, 27 en contra y 13 abstenciones. No hubo quórum, pues se necesitaban 251 de los 500 diputados.



El morenista Pablo Gómez solicitó un receso para dar oportunidad de que se rectificara el quórum.



Aunque se abrió de nuevo el tablero para pase de lista, por 15 minutos, Morena nuevamente no alcanzó a juntar a sus legisladores.



Esta vez ni petistas ni los del PES volvieron al Pleno.



El tablero se cerró con 222 diputados presentes y Dulce María Sauri cerró la sesión, con lo que quedó inconclusa la discusión del dictamen.



La presidenta de la Cámara citó de nuevo al Pleno el próximo martes 6 de octubre, a las 11:00 horas.



La sesión iniciará con la votación en lo general y continuará con la reserva de artículos.