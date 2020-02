Fracasan estrategias de seguridad en el país: AI

Escuchar Nota

Ciudad Juárez, Chih.- “México prometió adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos, pero ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales cambió su posición… hubo acoso, ataques y homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos… las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, incluidos homicidios”, señaló la asociación Amnistía Internacional (AI) sobre México durante su informe 2019.



El año pasado el país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza, destacó AI en su informe anual dado a conocer ayer.



En el documento sobre América, la organización internacional señala que el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en México trajo decisiones concernientes a la seguridad, incluida la creación de una Guardia Nacional civil formada principalmente por elementos militares. Y México cambió de un enfoque humanitario a un enfoque de seguridad para los problemas de migración, utilizando la Guardia Nacional para detener a las personas migrantes.



“Las autoridades no estaban suficientemente preparadas para tramitar las solicitudes, y el tiempo de espera aumentó. México recibió a casi 60 mil personas solicitantes de asilo devueltas por Estados Unidos en virtud de los Protocolos de Protección a Migrantes o plan “Quédate en México”. El Gobierno mexicano proporcionó a estas personas unos simples permisos para permanecer en el país, pero devolvió a muchas a sus países de origen en lo que podría constituir una violación del principio de no devolución (non-refoulement)”, denunció AI.



Hasta diciembre las autoridades migratorias detuvieron a 186 mil 750 personas migrantes en situación irregular y deportaron a 123 mil 239. La inmensa mayoría, el 98 por ciento, de las personas deportadas, procedía de Centroamérica, y casi la mitad de Honduras.



En 2019, “la violencia contra las mujeres persistió y se abrieron mil 006 investigaciones por feminicidios… Las autoridades mantenían en 18 estados 20 protocolos conocidos como “Alertas de violencia de género contra las mujeres”. Esos mecanismos de alerta, establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dependían de esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Al terminar el año no había ninguna señal de que los mecanismos de alerta hubieran reducido la violencia de género”, apuntó AI.



Además, el número de personas desaparecidas reportadas aumentó a más de 61 mil 637, independientemente de algunos esfuerzos del Gobierno para abordar el problema. (Hérika Martínez Prado)



