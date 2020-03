Fracasó nuevo Hellboy por los fans de Del Toro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por mucho entusiasmo que puso David Harbour a su interpretación de Hellboy, la película no gustó ni a críticos ni a los fans de las entregas de Guillermo del Toro, y según el actor la verdadera culpa del fracaso del filme fue la exigencia de esos seguidores.



Originalmente, Del Toro pretendía dirigir una trilogía de Hellboy con Ron Perlman; sin embargo, la tercera entrega no consiguió la financiación suficiente y se suspendió.



Así nació el reboot con Harbour, quien asegura que aunque Perlman fue un gran Hellboy, su sombra es lo que impidió que la nueva versión triunfase.



“Creo que falló antes de comenzar a rodar porque la gente no quería que hiciésemos la película”, explicó la estrella de Stranger Things en un video de Instagram.



“Guillermo del Toro y Ron Perlman crearon esta cosa icónica que pensamos que podría reinventarse, pero los comentarios de internet estaban como ‘no queremos que toquen eso’”.



A pesar del fracaso, Harbour añadió que ante todo respeta que cada espectador tenga su propia opinión.



“Hicimos una película que creo que es divertida, y que tuvo sus problemas. Fue entretenida, pero luego la gente estaba muy en contra, y eso es correcto”, añadió.



“Aprendí mi lección de muchas maneras diferentes”.



Muchos seguidores del Demonio Rojo esperaban ver una especie de continuación de las películas de Perlman en el remake, sin embargo, el nuevo Hellboy contaba la misma historia que la primera entrega, solo que más violenta, oscura y plana que su predecesora.