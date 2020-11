Fracaso total, pierden satélite de 200 mde en ocho minutos

Escuchar Nota

España.- Un fracaso absoluto. El satélite español SEOSAT-Ingenio, el mayor proyecto espacial en el que se ha embarcado la industria nacional, se ha perdido ocho minutos después de su lanzamiento desde Kourou, en la Guayana francesa. Al parecer, alrededor de las tres de la madrugada de este martes, el cohete Vega VV17 que debía ponerlo en órbita, desarrollado por la compañía francesa Arianespace, se desvió de su trayectoria por un fallo aún por determinar. El resultado son 200 millones de euros literalmente destruidos y un gran esfuerzo y trabajo lamentablemente desperdiciados. Junto al satélite español se ha perdido el francés Taranis, que también viajaba a bordo.



«¡Vaya disgusto! Horrible». Eva Vega, directora del departamento de Programas Espaciales en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), no disimulaba esta mañana el mal trago que ha supuesto la pérdida del satélite. Ingenio estaba destinado a tomar imágenes de la superficie terrestre con una impresionante resolución de hasta 2,5 metros. Sus fotografías serían utilizadas en múltiples aplicaciones en cartografía, control de cosechas, desarrollo urbano... Además, resultaría muy útil en el seguimiento de emergencias como inundaciones, incendios o terremotos. Una vez en órbita, el INTA asumiría el control rutinario de la misión desde su estación madrileña de Torrejón de Ardoz.



Nada de eso podrá ser. El cohete fue lanzado a la hora programada, a las 2.52 horas peninsular española. Tenía previsto separar el satélite español 54 minutos después del despegue y hacer lo mismo con el galo alrededor de una hora después. Ingenio debía haberse liberado del cohete y situarse en una órbita heliosíncrona (siguiendo la dirección del Sol como si fuera un girasol), a una altitud de aproximadamente 670 kilómetros.



Sin embargo, ocho minutos después del despegue, en el encendido de la cuarta y última etapa del lanzador, «algo ocurrió, vimos que el cohete perdía altura y se cortó la emisión», relata Vega. La estación de New Norcia en Australia, que debía seguir la evolución del cohete en ese momento, ya no pudo escuchar nada. «No sabemos si el motor no se encendió, aunque dijeron que sí, o si tenía poca potencia, pero el cohete no tomó suficiente altura», añade. La trayectoria del artefacto se desvió, «lo que supuso la pérdida de la misión», confirmaron desde la Agencia Espacial Europea (ESA).



La agencia espacial ha comenzado ya a analizar los datos de telemetría para determinar la causa del fallo. Responsables de la ESA y Arianespace han comparecido en el complejo espacial de Kourou para anunciar la formación de una comisión de investigación que aclare lo ocurrido, pero ese trabajo llevará un tiempo. «Posiblemente no sabremos la causa del fallo en varios meses», señala la responsable del INTA. «Nos disculpamos profundamente con nuestros clientes», ha dicho Stéphane Israel, CEO de Arianespace.