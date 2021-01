Fracking, amenaza que sigue latente en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) asigna y permite que se lleven a cabo proyectos que requieren de la técnica del fracking, un método para extraer hidrocarburos sumamente dañino para el medio ambiente y el cual el presidente de México se comprometió a prohibir.



“No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking.



"No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua". - Compromiso 75 y 76 del presidente Andrés Manuel López Obrador



Sin embargo, tanto líderes locales de distintas entidades de la república como San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León o Veracruz, así como organizaciones sociales, denuncian que el uso del fracking sigue siendo una práctica recurrente en el país.



La Alianza Mexicana Contra el Fracking, un colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales en diversos estados del país que busca prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking defendiendo el agua y el territorio, asegura que nada más en 2019 el Gobierno federal perforó y fracturó tres pozos en yacimientos no convencionales (Pankiwi1Exp, Kaneni-1Exp, Maxochitl-1Exp) en Puebla y Veracruz.







Además, en diciembre pasado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio su visto bueno para que Pemex pueda perforar hasta 18 pozos de exploración de gas y petróleo en la Cuenca de Tampico-Misantla.



Al respecto, Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C., dice que tanto el presidente como los legisladores deben pronunciarse y actuar inmediatamente para acabar con el uso de esta práctica de una vez por todas en el país.



“Ante esta decisión de la CNH y de las reiteradas intenciones de Pemex por continuar con esta terrible técnica, pasando por encima del compromiso presidencial, es necesario que el Ejecutivo federal decrete de inmediato medidas concretas y efectivas para detener el fracking en el país.



“Al mismo tiempo es urgente que el poder legislativo discuta las iniciativas de prohibición del fracking que se encuentran en ambas cámaras y aprobar la prohibición legal de esta nociva técnica”.



El también precandidato a Diputado Federal por el séptimo Distrito Electoral con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, asegura que ni la sociedad ni las comunidades afectadas directamente pueden seguir en la incertidumbre que provocan los responsables de implementar la política energética en México. “Por eso es urgente que AMLO emita el decreto correspondiente y el Congreso de la Unión apruebe la ley respectiva”.