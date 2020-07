Francia enviará mascarillas gratuitas a siete millones de pobres

Escuchar Nota

“Vamos a enviar 40 millones de mascarillas lavables, reutilizables 30 veces, para aprovisionar a siete millones de franceses que están al nivel del umbral de pobreza”, indicó el ministro, que añadió que eso les garantizará protección durante tres meses.

El anuncio lo hizo el, que en una entrevista este miércoles al canal “France 2” también recordó que hayVéran fue interrogado sobre otra polémica política de los últimos días en relación con el coronavirus, la, en particular de los países catalogados en rojo por la situación epidémica, como pueden ser Estados Unidos o Brasil.Avanzó que el viernes en el consejo de defensa del presidente francés,, con miembros de su gobierno, se tomarán “eventualmente medidas suplementarias” sobre esa cuestión.Hasta ahora, solo pueden entrar en Francia procedentes de esos países en rojo las personas de nacionalidad francesa o con residencia en el país.En caso de que no se lo hayan podido realizar, se les pide que lo hagan en las 48 horas siguientes a su llegada a Francia (se les propone en el aeropuerto) y si no que se mantengan en cuarentena en sus domicilios durante 14 días.El viernes también se espera que el consejo de defensa presidido por Macron aborde laVéran explicó que el miércoles por la tarde había estado hablando por teléfono con su homólogo español, Salvador Illa, “sobre la cuestión de Cataluña, y en particular de la cuestión de la frontera”, sin dar más detalles.Preguntado sobre, a la vista de los múltiples vídeos que circulan de fiestas con cientos de personas bailando sin distancia y sin mascarilla, el ministro francés recordó que siguen cerradas las discotecas.También que en cada departamento el prefecto (delegado del gobierno) está habilitado para que se respeten las reglas para evitar la propagación del virus.