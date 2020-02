Francia evalúa poner en cuarentena a mexicanos llegados de China

Escuchar Nota

#Mundo: El embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, confirmó que los 10 mexicanos que salieron de Wuhan, China, con el respaldo del gobierno de Emmanuel Macron ya se encuentran en ese paíshttps://t.co/dWWl7Kehza — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 2, 2020

Los, la provincia principalmente afectada por el nuevo, son revisados por las autoridades francesas yA su arribo al territorio nacional serán evaluados nuevamente por la autoridad sanitaria mexicana, informó la Secretaría de Salud Federal.Cabe señalar que los diez compatriotas, junto con ciudadanos de otros países, arribaron hoy a las nueve de la mañana a Europa, hora de la Ciudad de México.Se informó que losse encuentran en estrecha comunicación para realizar esta evaluación de los 10 mexicanos que ya se encuentran en el país galo.Además, la dependencia reiteró quediferentes a la región de Hubei y no presentan síntomas, por lo que no requieren revisión o atención médica.Laenfatizó que en México continuamos sin casos confirmados de enfermedad por nCoV-2019.Para más información, la dependencia federal puso a disposición el sitio web:La Secretaría de Salud, informó que cada mes, arriban a México más de 10 mil viajeros provenientes de China. El Reglamento Sanitario Internacional establece que lasdeben ser razonables a la situación evitando interferir innecesariamente con el movimiento internacional de personas o bienes.De conformidad con lo recomendado por el(OMS), solamente los pasajeros que viajan desde la provincia de Hubei, China, son sujetos de revisiones médicas a su llegada al territorio nacional.Los pasajeros provenientes dey que tienen síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, etc.) son casos sospechosos de enfermedad respiratoria por el nuevo coronavirus 2019 () y, de acuerdo con los protocolos establecidos, se les revisa médicamente, se les toman muestras para diagnóstico por laboratorio y se les instruye a permanecer en aislamiento en casa durante 14 días.Únicamente los casos, sospechosos o confirmados, con enfermedad grave, deben trasladarse a unidades hospitalarias para su atención.