Francia examina solicitud de extradición de exjefe de ETA

La Corte de Apelaciones de París debe examinar este miércoles el pedido de extradición a España del ex líder de la hoy disuelta organización separatista vasca armada ETA, José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera.José Antonio Urrutikoetxea, de 68 años, fue detenido el 16 de mayo en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, tras casi 17 años de clandestinidad.La Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de París, ciudad a la que fue trasladado tras su arresto, debe examinar el miércoles por la tarde dos solicitudes de extradición y una orden europea de detención emitida por las autoridades españolas.La orden europea de detención fue lanzada por su "participación en una organización terrorista" de 2004 a 2007, según indicó a la AFP una fuente judicial francesa.La primera demanda de extradición fue emitida en cambio por su supuesta implicación en el asesinato en 1980 de un directivo de Michelin y la segunda por su presunto rol en un atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas, entre ellos cinco niños.Josu Ternera fue a partir de finales de los años 70 el jefe del aparato político de ETA. Fue detenido una primera vez en Francia en 1989, condenado a 10 años de prisión y expulsado a España tras su liberación en 1996.Elegido en 1998 diputado en el parlamento regional vasco, fue designado en 1999 como uno de los tres negociadores de ETA en unas conversaciones que no prosperaron con el gobierno español. Estaba prófugo desde 2002 hasta su arresto este año.