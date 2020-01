Francia prohibirá triturar pollitos vivos a partir del 2021

Escuchar Nota

"Está la cuestión del bienestar de los animales. Pero también la del criador. No conozco a ningún criador que quiera que sus animales sean maltratados", dijo.

Francia prohibirá a partir de finales de 2021, una práctica controvertida pero muy, anunció el martes el ministro francés de Agricultura, Didier Guillaume."El objetivo es, dijo Guillaume a la cadena de televisión BFM.Cada año en Francia cerca deya que la industria avícola no considera rentable alimentarlos.Guillaume también anunció que, otra medida reclamada por los activistas de los derechos de los animales.El ministro también anunció quepara poner en pie una partir del próximo año.La producción de huevos requiere la eclosión de millones de pollitos cada año. Las hembras ponedoras son vendidas a granjeros particulares o a grandes granjas avícolas.Los machos, en cambio, no producen huevos ycriados especialmente para comer.Como resultado, los productores estiman quedespués de la eclosión, ya sea triturándolos o asfixiándolos con dióxido de carbono.A menudo sus restos son utilizados como alimento para animales.Los investigadores aún no han encontrado una forma dey que funcione a escala industrial."Hay que encontrar una técnica que funcione a gran escala", dijo Guillaume.El máximo tribunal administrativo de, donde se, dictaminó en junio que la matanza de pollitos machos podría continuar en la industria avícola hasta que se encuentre un método para determinar el sexo en el huevo.Una directiva de la(UE) de 2009 autoriza la trituración siempre y cuando cause la muerte "inmediata" de los pollitos de menos de 72 horas de edad.