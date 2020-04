Francia se acerca a las 20 mil defunciones de coronavirus

Escuchar Nota

"Estamos anotando puntos contra la epidemia. La situación está mejorando gradualmente, pero no hemos salido de la crisis de salud. Imaginar que la crisis estaría detrás de nosotros sería un error."

Nous marquons des points contre l’épidémie. La situation s’améliore progressivement, mais nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire. Imaginer que la crise serait derrière nous serait une erreur. #COVID19 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 19, 2020

“La prevención va a ser determinante en la forma en la que vamos a vivir tras el confinamiento”, afirmó el jefe del Gobierno, quien señaló que para el 11 de mayo habrá mascarillas no quirúrgicas para toda la población, aunque su uso no será obligatorio.

Con un descenso paulatino en la expansión del coronavirus,El primer ministro Edouard Philippe detalló este domingo que son ya, 785 más que la jornada anterior.La cifra de decesos es de 19 mil 718, tras los 395 que se han sumado en las últimas 24 horas.Ante el descenso en la expansión de la enfermedad, el primer ministro francés desgranó las ly advirtió que el retorno a la normalidad no se hará “en mucho tiempo”.No obstante, Philippe advirtió queEl primer ministro aseguró que trabajan en la forma en la que sey que tendrá como objetivo principal impedir que la pandemia recobre fuerza y vuelva a amenazar de colapso al sistema sanitario.El Gobierno francés no cuenta con que exista una vacuna antes de un año y como tampoco existe un tratamiento para la enfermedad se apoya en la prevención como única herramienta para frenar los contagios.Philippe aseguró que los franceses “tendrán que aprender a convivir con el virus” y que gestos de protección, como lavarse las manos de forma regular o toser en la parte interna del codo, formarán parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.Junto a ellos, el Gobierno trabaja para generalizar lo, para lo que espera efectuar 500 mil semanales, frente a los 25 mil actuales.Localizar a los enfermos será la base del plan de reapertura del país, para lo que estudian también el uso de aplicaciones digitales para su seguimiento.El tercer pilar será el, para lo que se pondrán a disposición de los mismos hoteles para pasar la cuarentena a aquellos que no quieran hacerlo en sus domicilios.Philippe aseguró que a partir del 11 de mayo se incrementará la actividad en los transportes, las empresas, los comercios y las escuelas, pero no eso no significará una vuelta a la normalidad inmediata.En el caso de los transportes, el primer ministro aseguró que estudian obligar a los usuarios a llevar mascarilla, puesto que es difícil mantener en su interior las distancias adecuadas para evitar los contagios.Para las empresas, Philippe afirmó que seguirán recomendando elpara todos aquellos que puedan hacerlo y, en los casos que no se pueda, estudian medidas de protección en cada puesto laboral con los sindicatos.Los comercios reabrirán de forma progresiva, pero mantendrán distancia entre los clientes.ante la imposibilidad en ellos de mantener las distancias.Finalmente, el jefe del Gobierno indicó que bajaran diferentes posibilidades de, que será diferencia en cada región, y que puede hacerse con alumnos de forma alterna por semanas o en espacios más grandes.