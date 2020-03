Francia suspende pago de impuestos por Covid-19

Escuchar Nota

“Desde mañana al mediodía y al menos por 15 días la circulación de las personas será reducida fuertemente", indicó Macron en un discurso a la nación retransmitido por televisión.



“Estamos en guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo está ahí. Invisible, escurridizo", recordó el presidente francés en tono marcial.



El presidente de, Emmanuel Macron, prometió una garantía de 300,000 millones de euros para préstamos bancarios a empresas por la pandemia del Covid-19, a las que urgió a "adaptar su organización para respetar las medidas de protección".Se trata, detalló, de "un dispositivo excepcional de aplazamiento de cargas fiscales y sociales, de apoyo o prórroga de vencimientos bancarios y de garantías del Estado por un importe de 300,000 millones de euros para todos los préstamos bancarios contraídos con los bancos".Prometió también que el Estado francés ayudará a las empresas que estén en riesgo de quiebra por el coronavirus.Asimismo, dijo que se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz y gas, así como los alquileres. Aunque no quedó claro si esto último se aplicará a las empresas o a toda la población, pero insistió en que “ningún francés quedará sin recursos”.El mandatario francés también señaló que Francia impondrá a partir de este martes un confinamiento casi total para todos sus ciudadanos, que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad con el fin de frenar la propagación del coronavirus, anunció el presidente.Los ciudadanos solo podrán circular por la calle para ir o volver del trabajo, ir al supermercado y acudir a centros sanitarios en caso de necesidad, y toda infracción será sancionada.Desde el martes al mediodía ya no será posible "reunirse con amigos o ir al parque", dijo Macron, después de que se vieran imágenes en las redes sociales el domingo de franceses reunidos en parques y jardines tomando el sol.Francia, uno de los principales focos en Europa del coronavirus, contabiliza 6,633 infectados y 148 muertos por la pandemia de COVID-19, según un último balance.Todos los locales públicos no esenciales, como bares, restaurantes y cines, ya están cerrados en el país, que se encuentra en la fase 3 de la epidemia, que implica que el coronavirus está presente en todo el territorio.Francia sigue los pasos de Italia y España, los dos países más afectados en Europa por el coronavirus, donde ya hay serias restricciones de movimientos a sus habitantes.Por otra parte, Macron anunció también el aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones municipales, previstas para el domingo, tras una primera ronda marcada por una abstención histórica.En un momento en que el mundo entero se atrinchera ante la pandemia, el presidente francés anunció que la Unión Europea cerrará todas sus fronteras con el exterior durante 30 días.El martes se celebrará una reunión extraordinaria de los 27 dirigentes de la Unión Europea.