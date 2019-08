Francis Ford Coppola invitado especial del FUL 2019

El guionista, productor y director estadunidense Francis Ford Coppola será invitado especial a la edición 32 de la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2019, que se llevará a cabo del 23 de agosto al 1 de septiembre en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).Como parte de su primera visita a una universidad estatal, el ganador de cinco premios Oscar, se presentará en la inauguración de la feria el 23 de agosto a las 12:00 horas, en el Auditorio “Josefina García Quintanar” del Polifórum “Carlos Martínez Balmori”.La máxima casa de estudios, a cargo del rector Adolfo Pontigo Loyola, señaló mediante un comunicado, que el realizador ofrecerá ese mismo día un conversatorio en el Salón Veravia a las 14:00 horas. El cupo es limitado y tendrá un costo de recuperación.En sus más de 50 años de carrera cinematográfica, Francis Ford Coppola ha ganado tres premios Oscar, como guionista por Patton, El Padrino y El Padrino II; así como Mejor Director y Mejor Productor por El Padrino II.También ha sido acreedor a dos Palmas de Oro de Cannes, por La conversación y Apocalypse now. Ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Llueve sobre mi corazón, entre otros premios internacionales.Su filme Apocalypse now (1979), basado en el libro El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, ha sido considerado en numerosas ocasiones como el mejor filme bélico jamás realizado.Otros de sus trabajos fílmicos en los que ha sido productor, director o guionista son La ley de la calle (1983), Historias de Nueva York (1989), Drácula, de Bram Stoker (1992), Frankenstein, de Mary Shelley (1994), Jack (1996), Las vírgenes suicidas (1999), Youth without youth (2007), Tetro (2009) y Twixt (2011).