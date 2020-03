Francisco Niño falleció producto de la diabetes que lo aquejaba

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Irónico, carrillero, sonriente y apasionado por la lucha libre, así será recordado Francisco Niño, ex referí saltillense que pasó al campo del reposo y de la dicha el día de ayer, producto de la diabetes que lo aquejó desde hace varios años.



Su vida sobre los ensogados comenzó en 1984 por obra de la casualidad en una función disputada en la Arena Pavillón del Norte. Sin referís para el combate, Big Fish y Centurión Negro vieron a Paco Niño merodeando el cuadrilátero, subiéndolo a la lona y dándole la responsabilidad de llevar las riendas de la lucha.



El principal mentor de Paco Niño en el mundo del Pancracio fue la “leyenda argenta” Zorro Plateado, quien lo involucró en este deporte. Sin haber practicado jamás la lucha libre, el referí saltillense se convirtió en un personaje icónico por su particular forma de ser.



En su recorrido como juez del cuadrilátero, Paco Niño compartió lona con grandes figuras de la lucha libre mexicana como Blue Demon Jr., el Hijo del Santo, Super Muñeco, Mil Máscaras, Atlantis, Místico, entre otros, lo que habla de su legado.



Fue en el año 2000, cuando apareció su gran enemigo, la diabetes, la cual fue mermando de a poco hasta perder una de sus piernas, no obstante, siempre disfrutó de los combates luchísticos, haciéndose presente en cualquier función como vendedor de máscaras.



Carpintero, checador de combis, jefe de seguridad privada, chofer, Comisionado de Box y Lucha de Saltillo, y por supuesto, referí, un trabajador inalcanzable que hoy reposa en el escenario celestial, la memoria de Paco Niño siempre estará presente en los cuadriláteros de la ciudad, recordado por su forma tan peculiar de ser.