Frank Ocean y Travis Scott, estrellas de un Coachella con Banda MS

Frank Ocean y Travis Scott se unieron este jueves a los ya anunciados Rage Against the Machine como los cabezas de cartel dey que este año tendrá de nuevo sabor latino de la mano de artistas como Banda MS o Anitta.La popular formación de música regional mexicana y la estrella brasileña estarán acompañados en Coachella por otros destacados músicos latinos como Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Cariño, ela minus, Erick Morillo o Paco Osuna.Coachella desveló ayer en las redes sociales el cartel completo de su edición de 2020, que(California): del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes.La jornada inauguralen el que también actuarán, entre muchos otros, Calvin Harris, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard o Charli XCX.El raperoen el que también se presentarán artistas como Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip o Floating Points.Y la, que encabezará la figura del R&B, se despedirá por todo lo alto con Lana del Rey, FKA twigs, Fatboy Slim o Lil Nas X.Aunque Coachella es uno de los máximos representantes del gusto hipster y de la música alternativa, el festival se suele reservar alguna sorpresa y este año el as bajo la manga del evento será Danny Elfman, compositor fetiche de Tim Burton y nominado al Óscar a la mejor banda sonora en cuatro ocasiones por "Good Will Hunting" (1997), "Men in Black" (1997), "Big Fish" (2003) y "Milk (2008).La organización anunció quemientras que todavía quedan pases disponibles para el segundo.