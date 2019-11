Franquicia de Lobos BUAP, el deseo de Mazatlán para tener Liga MX

Estadio Mazatlán. Ya queremos verlo con pasto y embutacado.

Qué piensas de la supuesta mudanza del Puebla a esa plaza? pic.twitter.com/paxqh0uRlm — History Liga MX (@History_LigaMX) November 27, 2019

El empresarioen Primera División, aceptó que ha tenido acercamientos con empresarios de Mazatlán porque estos quieren llevar futbol mexicano a dicha plaza.En los últimos días se especuló que el Puebla podría mudarse a dicho puerto sinaloense, sin embargo, Mendivil explicó que es su franquicia a la que ha apuntado la familia Toledo, dueños del equipo de beisbol, para llevar un equipo al millonario estadio que construye el gobierno estatal y cuyo avance está al 80 por ciento"Platicamos con ellos hace ya como un mes, dos meses y platicamos la posibilidad (de la compra) y quedaron de volver a llamar. No hemos definido ni cerrado nada; no sé si ellos tengan otra opción pero sí hubo un acercamiento",A mediados de este año, el Juárez FC compró el cupo de Lobos BUAP en Primera División, luego de que Mendivil ya no pudo sostener ese proyecto. La Liga MX le dejó a Mendivil la franquicia que correspondía al Juárez en el Ascenso MX con plazo de un año para revivirla con un proyecto serio.Por ello ha buscado aliados para regresar al futbol mexicano, para así no perder ese"Ellos (familia Toledo) manejan deporte ahí en Mazatlán, entonces la idea era entrar juntos, pero no hay nada firme, solo la plática que tuvimos y quedamos de definir luego. Si llegamos a un acuerdo, que nos convenga a ambas partes, sí es interesante volver al futbol, cómo no", enfatizó.Litigio con la BUAP, ‘cosas diferentes’Cuando Mendivil vendió su cupo al Juárez FC también entró en litigio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta asegura esa transacción fue ilegal, por la que se calcula que Mendivil ganó alrededor deLa BUAP le exige 180 millones de pesos, luego de un primer pago de 90 millones."Nosotros tenemos depositado el dinero que nos comprometimos con esa gente y de ahí en fuera no sabemos nada más. Estamos seguros de que no tienen razón en haberse quejado y ya fue como una rabieta después”, señaló."Veo muy difícil que puedan fallar a favor (de la BUAP) en una cosa que no tienen razón, no hay ni pies ni cabeza si hay contratos y todo. A nosotros no nos ha citado nadie para dar nuestra versión".En caso de que se concrete esa "resurrección" de la franquicia de Lobos, esto sería posible hasta mediados del 2020 y en el Ascenso MX, a menos de que los empresarios mazatlecos consigan llevar ahí a otra franquicia del Máximo Circuito