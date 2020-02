Fraude orquestado desde Conade en contrato con universidad pública

Escuchar Nota

“Durante el 2018 Freight Ideas, S.A. de C.V., recibió pagos de la UAEH por 14,028.3 miles de pesos por concepto de ‘Arrendamiento de equipo de cómputo, red y telefonía’. Por este servicio, la Conade realizó pagos a la UAEH por un monto de 36,765.7 miles de pesos durante 2018, lo que representó un ingreso de 22,737.4 miles de pesos (61.8%) para la UAEH”, delineó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“Por lo anterior, se estima que la Conade debió cobrar 6,048.3 miles de pesos (el 1.0% del monto global de la factura mensual por cada semana desde el inicio del contrato), por el incumplimiento en alguna de las capacitaciones y/o las certificaciones del personal del proyecto”, develó.



“Sabemos que está de por medio la gubernatura de Sonora, el papel que vamos a hacer en los Juegos Olímpicos de Tokio y todo el buen trabajo que hacemos en Conade”, afirmó.



Con un monto de 279 mil 153 pesos, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) contrató por adjudicación directa a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para que le proporcionará servicios informáticos, sin embargo, en un esquema que recuerda el de la “Estafa Maestra”, la institución educativa no contaba con la infraestructura técnica y humana para ello, por lo que tuvo que subcontratar 4 de los 7 servicios que le fueron solicitados.Al no contar con la infraestructura necesaria para otorgar los servicios, la entidad educativa contrató a la empresa Freight Ideas, S.A de C.V, con el objeto de brindar arrendamiento de equipo de cómputo, red y telefonía por un monto de 28,056.6 pesos, es decir el 10% del convenio con la Conade, refirió la entidad pública.Durante la auditoría, tanto la Conade como la universidad no proporcionaron la información correspondiente en este rubro, por lo que se dio incumplimiento a las condiciones específicas del contrato suscrito, reveló.“La Conade debió penalizar al proveedor por un monto de 6,048.3 miles de pesos por el incumplimiento en las capacitaciones y/o certificaciones del personal asignado al proyecto”, explicó la Auditoría Superior de la Federación.La exvelocista Ana Guevara, directora de Conade, considera que se trata de un intento por cerrarle el paso a su trabajo como funcionaria deportiva y a sus aspiraciones políticas.