Freestyle, en el Vive Latino

"He estado en un par de exhibiciones en festivales de México y en Lolla, de Chile, y es una sensación rara; sin embargo, tengo mucha fe de que estos años ya seamos bien recibidos en todos lados, que la raza no se ponga loca y nos grite ‘¡bajen a esos Kumbia Kings!’.

"Y es un trauma que mataré de lleno, porque cuando quería ir de fan y mis amigos iban, yo era muy chico, tenía como 10 o 12 años, y estaba la leyenda de que era súper caro ir al Vive. Ya cuando tenía edad, ya rapeaba y nunca tuve tiempo de rifarme a disfrutar”, agregó Mau, su nombre real.



"La gente está tergiversando todo, gente que quizá no tiene ni idea de feminismo y que está condenando a Rapder, que hasta cierto punto lo entiendo, porque también lo hice, pero son batallas. Después de la batalla él estaba con los ojos llorosos y pidiéndome perdón, porque él se dio cuenta que eso a mí me estaba molestando”, dijo.

"Entre más nos enfoquemos y sorprendamos que una mujer participa, menos se va a normalizar y menos progreso habrá a nivel social y equidad. Siento que seguimos haciendo sentir que su participación es un escándalo, menos tranquilas van a entrar”, comentó.

"Es parte de la profesionalización, es abrirle la puerta a una manifestación más del arte y se genera un cultivo para todos. Yo creo que, con esto, estamos a un pasito de ser un deporte, en el que todos salimos ganando, tanto nosotros como la gente”, expuso.

Correrá sangre en el. Pero metafóricamente, nada de violencia en el Foro Sol, lo único que pasará es que el festival más importante de Latinoamérica le ha abierto las puertas a la escena del, un poco retrasado porque el Lollapalooza de Argentina lo hizo desde 2018 cuando el movimiento ya se había consolidado. Pero más vale tarde que nunca el presenciar una totalel próximoY será una de las últimas veces que se pueda ver al, quien se retirará de los torneos para dedicarse a su carrera musical; al campeón nacional Lobo Estepario,, al amo del doble tempo,, y al, entre otros que se darán a conocer este mismo mes."Se ha abierto la gente y hay mucha diversidad. Sabemos acoplarnos a todo tipo de situación, y supongo que para estar en el Vive Latino rimaremos cosas que a la gente que va al festival los identifique. Al final,”, dijo Aczino en entrevista con Excélsior.Y tiene razón, tan sólo la recién final internacional de la, que se celebró en Madrid y donde el mexicano terminó en el tercer puesto, ha sido reproducida poco más de 14.6 millones de veces en YouTube.Será la segunda vez de Aczino en el VL, pues en 2018 se subió a palomear con Los de Abajo en el clásico Skapate. “Yo vi a la gente prendidísima. Fue una canción que no se me va a olvidar por lo que simboliza el festival para todos como fans, músicos y organizadores.Otro de los factores que tiene a lasen la mira de todos es lo que sucedió en el reciente evento de Otumba, que se realizó en la Sala de Armas, de Ciudad Deportiva, donde la españolay el mexicanoprotagonizaron un enfrentamiento que causó polémica para la gente que no conoce este mundo dondey todo queda en lo profesional.Un “uno contra uno” que, temas en los que el mexicano terminó siendo crucificado por el contexto en el que se vive."De alguna manera las batallas son ficción”, dijo la española días después en la radio de su país, cuando el tema seguía en tendencia en redes sociales, “y, a mí lo que me dio rabia fue haber perdido los papeles, porque por mucho que algo me ofenda, tengo que mantener la postura y seguir luchando.Excélsior buscó a Rapder pero, ante la descontextualización de la que habla Sara por parte de medios internacionales y nacionales, prefirió ya no hablar del tema.En anteriores conversaciones,u, uno de los constantes hosts en batallas, y, rapero y quien funge como juez, han puntualizado que en este mundo no hay reglas, porque todo es mera ficción y “siempre decimos que”, dijo el originario de Tijuana.A propósito de la participación de mujeres en estos eventos, el colombiano, subcampeón de la Batalla de los Gallos, tiene un punto de vista favorable.Y también destacó a Sara Socas y acomo parte de las principales representantes de la improvisación.comparte que ve la llegada del freestyle al Vive Latino como un indicio del constante desarrollo y crecimiento de unaEl argentino Dtoke lo secunda: “Nosotros ya lo probamos en Argentina, es un momento en el que todos rompen el ritmo, donde todos se divierten y además nos damos la oportunidad de rimar un poco con lo que está sucediendo en el festival”, platicó.