Frena AMLO Metrobús en Durango

El Presidente Andrés Manuel López Obrador metió freno al proyecto del Metrobús en La Laguna, Durango, por la inconformidad de pobladores.Al encabezar la entrega de apoyos sociales en Gómez Palacio, el Primer Mandatario aseguró que la obra ya tiene presupuesto asignado, pero ante el rechazo ciudadano el dinero se utilizará en otra cosa."Esto del Metrobús les digo que ya hay autorizado un presupuesto, pero como lo dijo el Gobernador, si ustedes consideran que eso no conviene, se usa el presupuesto para otra cosa", expresó."Ya existe el presupuesto porque el caso del Metrobús comprendió lo que tiene que ver con Torreón y faltaba Lerdo y Gómez Palacio, y me hicieron el planteamiento y dije sí, ya está el oficio de autorización, pero si la gente dice no, el pueblo manda".En el evento, convocó a una consulta con los asistentes y, a mano alzada, se decidió que los recursos se usarán en llevar agua potable a las colonias de La Laguna.