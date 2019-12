Frena aplicación de vacuna triple viral; SSa no está segura de efectividad

Fue suspendida la aplicación de laporque la Secretaría de Salud no está segura de su efectividad, informóLa Secretaría de Salud suspendió la distribución de la mencionada vacuna tripleviral y doble viral, porqueLas vacunas fueron adquiridas a la paraestatal mexicanay a la empresa alemanaDetalló en un comunicado que “por reglamento la(a las vacunas triple y doble viral), mientras eso sucede se indicó a las secretarías de salud de los estados la inmovilización preventiva de las vacunas, lo cual no implica destruir lotes”.Subrayó que las personas vacunadas de octubre a la fecha no enfrentan riesgo ya que, al asegurar que la vacuna generará la protección esperada contra sarampión y parotiditis, no obstante, “con relación a la rubéola, el riesgo de que se presenten casos, porque la vacuna no generó protección, es bajo”.