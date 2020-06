Frena Covid-19 la verbena del Santo Cristo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Debido a la contingencia sanitaria, el avance de contagios y a las fases de reactivación económica, el alcalde Manolo Jiménez Salinas adelantó que en este año no se celebrará la verbena del Santo Cristo de la Capilla, la máxima fiesta de Saltillo.



Y junto con esta festividad, se prevé la suspensión de El Grito, y el aniversario de la ciudad se festejará en “modo Covid”.



“El Santo Cristo es complicado porque es un solo evento. A lo mejor, al estar abiertos los templos, la Iglesia pueda realizar una ceremonia simbólica, mas no la verbena que se organizaba y que estaba a toda madre; era una fiesta popular muy bonita, muy colorida”, comentó.







Merma eventos



Lamentó que no se pueda dar permiso este año para los 450 puestos que tradicionalmente se colocaban en las calles de Hidalgo, Bravo, Juárez, Zaragoza y General Cepeda; “pero la contingencia vino a mermar muchos eventos tradicionales como el del 6 de agosto, el Rodeo Saltillo, el aniversario; el Grito también, y muchos conciertos. Este iba a ser un año de mucha fiesta”, dijo.



Por lo que toca a la Expo Feria, el Edil consideró que su celebración es incierta, por tratarse de un evento masivo en plena pandemia; pues no hay seguridad de que la situación mejore para septiembre u octubre.



“El aniversario de Saltillo lo vamos a festejar en la modalidad Covid-19, se van a llevar a cabo una serie de actividades, si bien no va pasar de noche el cumpleaños 443 de la ciudad, va a ser imposible proyectarlo como lo veníamos haciendo”, apuntó.



Recordó que dentro de la reactivación económica los eventos masivos son los últimos que volverán, pues se tratan del tipo de actividad más complicada de controlar.