Frena crimen apoyos sociales; identifican 50 municipios de riesgo

Ciudad de México.- Ante la operación de grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico, robo y venta de hidrocarburos, y asalto a transportistas, los servidores de la nación responsables de promover los programas sociales del Gobierno federal han suspendido sus actividades o las realizan de manera intermitente en al menos 50 municipios del país.



Así, la inseguridad ha bloqueado la entrega de apoyos económicos a personas de escasos recursos, pues los servidores de la nación se encargan de hacer censos de las personas más pobres, de explicarles cómo pueden registrarse en algún programa social y dónde pueden recoger su tarjeta del Bienestar para recibir dinero.



En algunos casos, los servidores de la nación han sido asaltados, incluso atacados con armas de fuego. Se tiene el registro en Puebla de que un funcionario fue acribillado y otro resultó herido de bala durante un incidente.



También han padecido los conflictos políticos, sociales y electorales que sostienen los pobladores de algunas comunidades.



Un informe obtenido a través de la solicitud de información 0002000003020, indica que en Oaxaca se ubican 14 municipios problemáticos; en Puebla, 18; en Tamaulipas, 11; en Chiapas, cinco, y en Sonora y Durango uno en cada entidad.



Aunque la Secretaría de Bienestar tiene identificados esos 50 municipios, en cada uno también se localizaron las colonias y/o localidades más conflictivas a las que no han podido ingresar los trabajadores del Gobierno federal.



En total son 115 colonias las que han representado un problema para las labores de los servidores de la nación, mientras que 13 de los 50 municipios peligrosos han sido hechos a un lado en su totalidad por las condiciones de inseguridad que ahí persisten, se informó.



Aunque se han convertido en un punto fundamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, éstos no han podido realizar sus labores en lugares como Tamaulipas, donde impera el crimen organizado.



Nuevo Laredo es el municipio de Tamaulipas que más ha sufrido esta problemática, debido a que ahí se han detectado 33 colonias de difícil acceso para los servidores de la nación y para la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable.



VIGILADOS



En Puebla se han tenido que enfrentar principalmente a grupos delictivos especializados en robo de transporte, mercancía y gas a través del huachicol. En medio de este contexto hostil, esos trabajadores también han sido vigilados y amenazados con no entrar a determinados puntos o serán reprendidos.