Frena el calor búsqueda de desaparecidos en Sonora

Las mujeres Guerreras Buscadoras de Sonora, grupo civil que busca a familiares desaparecidos y que ha localizado al menos 50 fosas clandestinas, en el desierto de Sonora, hicieron una pausa a sus actividades de campo, debido a que tres de sus integrantes sufrieron golpes de calor provocados por las altas temperaturas, superiores a los 40 grados centígrados, con sensaciones térmicas de hasta 60 grados, que se registran en este verano en la entidad.María Teresa Valadez Kinijara, coordinadora del colectivo, informó que tomarán un receso en sus recorridos de inspección en los terrenos desérticos de las periferias de Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Empalme, para recuperar su salud.“Por las altas temperaturas de casi 50 grados centígrados con sensaciones térmicas de hasta 60 grados, el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora hemos acordado suspender las búsquedas durante el verano, ya que tres de nuestras compañeras se vieron gravemente afectadas por golpe de calor”, expuso el grupo a través de un comunicado.Asimismo, las mujeres sostuvieron que su labor no parará, pues durante este tiempo en pausa seguirán trabajando con sus “Tesoros”, como comúnmente le llaman a los restos humanos que han encontrado en sus inspecciones a pico y pala, con el fin de entregarlos, ya identificados a través del ADN, a sus familiares.El Colectivo se deslindó de quién quiera o siga haciendo búsquedas de campo en este período, incluso señalaron no hacerse responsables, y solicitaron respeto a su labor.“Que no usen, vinculen o acrediten estas acciones a nombre de nuestro colectivo. A los medios de comunicación pedimos que no se utilicen fotografías de trabajo previo, realizado por el colectivo”, otra de las solicitudes planteadas en dicho comunicado.Del 17 al 24 de junio, en representación del colectivo, María Teresa Valadez Kinijara participó en varios eventos en la Ciudad de México, los cuales culminaron con la Segunda Reunión del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, donde el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Lic. Alejandro Encinas, anunció que Sonora será una de las cinco sedes del país donde el Gobierno Federal construirá un Instituto Regional Forense.Las Guerreras Buscadoras de Sonora han encontrado tantas fosas con personas desaparecidas y restos humanos que lograron colocar a esta entidad del Noroeste del País en el tercer lugar nacional con más entierros clandestinos, según el registro que lleva la subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas.De noviembre a la fecha han descubierto 59 restos humanos en fosas clandestinas; de esa cifra 18 han sido identificados y entregados a sus deudos; siete de las víctimas encontradas pertenecían a integrantes de las Guerreras Buscadoras.