Frena filtro a paseantes; regresan a más de 100 vehículos

Escuchar Nota

. En el filtro instalado en el entronque delse regresó a paseantes que viajaban en vehículos, a un grupo deprocedentes deUno de los oficiales municipales que se encontraba en uno de losinstalados en los dos accesos a la comunidad, señaló que hasta el mediodía de ayer habían regresado a más de 100 vehículos.Además,acudieron al ejido para vigilar que no se instalaran cerca de 30 comerciantes ambulantes que acuden cada fin de semana debido al alto número de contagios del coronavirus registrados en los últimos días.En los operativos participaron cinco elementos preventivos en dos patrullas. Else montó en el camino que conecta la carretera 57 en su tramoEl otro se instaló a unos kilómetros antes de llegar al, y cuyo camino conduce“El mayor número de vehículos que fueron regresados al estado neolonés ocurrió el sábado en el transcurso del día. El domingo estuvo tranquilo y eran pocas las unidades que querían entrar depor la carretera que conduce a Paredón”, dijo un policía que portaba una bolsa con cubrebocas para regalarlos a losque no lo trajeran.dijo que montan una guardia en el lugar para pedirles aque intentaron establecerse en la plaza principal a que no lo hicieran, porque lo que se busca es cuidar la salud de los pobladores.“Lo que queremos es evitar aglomeraciones de personas aquí en este punto de la comunidad para que no haya más contagios en esta región. Nos comentan que los comerciantes que regularmente se instalan son de, expuso el encargado del grupo de los