Frena flota camaronera

Cerca de 90% de la flota camaronera del país está parado y no se ha salido a pescar debido a que no se ha solucionado el problema de rentabilidad que enfrenta la industria por el alto precio del diésel marino.La Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) advirtió que además de esto, 40% de la flota de palangre a nivel nacional, que son los barcos que se dedican a pescar especies como tiburones o de escama, también está paralizado.Humberto Becerra, presidente nacional de la Canainpesca, señaló que el precio del diésel marino, que es el insumo que las embarcaciones utilizan para pescar, ha duplicado su precio en los últimos dos años y es un costo que la industria ya no puede pagar.El precio al que se compraba el combustible en 2017 rondaba los 9.50 pesos por litro -que es el precio al que actualmente se compra este insumo en EU-, mientras que ahora este monto se ubica en los 22 pesos por litro.Esto es más del doble de lo que cuesta el insumo para las flotas pesqueras de EU y Ecuador, que es de 9.80 y 6.90 pesos por litro, respectivamente.“No hay manera de seguir operando las flotas con esos precios. Los volúmenes de producción tradicionales no alcanzan para pagar un precio tan elevado del diésel.“Lo que nosotros requerimos es un precio especial, para que la flota pesquera pueda seguir operando necesitamos un precio especial, que nos quiten el 100% del IEPS y también que nos puedan quitar el IVA”, demandó.