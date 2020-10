Frena Gobierno de CDMX el regreso a los estadios

Escuchar Nota

Ciudad de México-. El regreso de la afición a los estadios del futbol mexicano todavía se ve como una situación lejana.



La Liga MX y los equipos ya tienen un protocolo para la vuelta de los seguidores, pero ayer les pusieron un alto.



Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, advirtió en su conferencia de prensa de ayer, que aún no es tiempo para la reapertura de los estadios, al menos en la capital.



“Por ahora se mantienen cerrados. Estamos en comunicación con Secretaría de Salud y Federación Mexicana de Futbol, nos buscaron para ver si se abrían los estadios con sana distancia y ver cuándo podría ser. Seguimos en pláticas, pero aún no es tiempo de hacerlo aquí en la ciudad, pero estamos en pláticas para ver cómo sería”, aseveró.



La mandataria local aseguró que el número de hospitalizados ha disminuido y la situación en la CDMX es mejor, sin embargo, debe mantenerse la cautela.



“Tenemos 400 hospitalizados menos, eso es bueno, pero hemos sido cautos en la ciudad y eso ayuda. Por el momento se darán aperturas de ciertas actividades al aire libre y estamos viendo si se amplía media hora más el horario de los comercios. Tenemos 14 semanas con semáforo naranja, pero ahora no es el mismo de hace 14 semanas. Somos cautos y hay que seguir así”, declaró.