Frena juez extradición inmediata de Karime Macías

"Los requisitos y efectos de la suspensión concedida son: para el efecto que la inconforme quede a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no sea extraditada, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables", señala el fallo.



"A través de la misma no se rehúsa la extradición, sino únicamente se suspenden los efectos de la orden correspondiente para mantener viva la materia del amparo y permitir que se analice la constitucionalidad de la resolución reclamada", dijo el juez.



En un fallo inusual, un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar por sorpresa a, para juzgarla por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz.en esta capital, concedió a la ex esposa de Javier Duarte la suspensión provisional para que su situación de mantenga en el estado actual, es decir, que continúe su proceso de extradición en Londres.El proceso de extradición contra Macías se encuentra en curso y de momento no existe una orden de las autoridades británicas para enviarla a tierras mexicanas para que sea juzgada.de otro país al nuestro; lo común es que congelen la entrega inmediata a otra nación de un extraditable que está en México.Zabalgoitia establece en su resolución que este criterio no motiva la inobservancia de los tratados celebrados por nuestro País en materia de extradición, en detrimento de las relaciones diplomáticas de México con Gran Bretaña.Si bien se trata de una suspensión provisional, que en otro momento hubiese tenido una vigencia de unos cuantos días, en esta ocasión el fallo prevalecerá algunas semanas porque el juzgador decidió que resolverá la suspensión definitiva hasta que cese la emergencia sanitaria.tiene contemplado reanudar las labores jurisdiccionales hasta el 15 de junio., sin embargo, el juez Zabalgoitia negó suspender provisionalmente este trámite internacional.La extraditable pretendía que el impartidor de justicia ordenara a las Fiscalías General de la República y de Veracruz abstenerse de rendir esas evidencias a Londres, ante el temor de que la imputación fuera perfeccionada con pruebas posteriores al libramiento de la orden de aprehensión.con el fraude al DIF es un testimonio de José Antonio Nemi Dib, ex Secretario de Salud de Veracruz, quien ya se desdijo de sus acusaciones.De acuerdo con informes judiciales, originalmente el pasado viernes Macías presentó esta demanda de garantías, pero el Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, descartó darle entrada.para los casos que debían ser tramitados durante la emergencia sanitaria, es decir, no había riesgo de privación de libertad ni violaciones graves a los derechos constitucionales., la tramitó de nueva cuenta, esta vez con mejor suerte, ante el juez Zabalgoitia.