Frena Necaxa la perfección de Santos

Revive el resumen y goles de los mejores momentos del enfrentamiento entre Rayos del Necaxa y Santos Laguna en el encuentro de la #Jornada5 #Apertura2019#LigaBBVAMX #SienteTuLiga #CreandoOportunidades #PorLaEducación pic.twitter.com/eJpcMnKApC — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 19, 2019

Se acabó la racha del Santos y el cuadro de la Comarca Lagunera ni las manos metió.Los Rayos del Necaxa le pegaron a los Guerreros 3-0 para dejar al cuadro que dirige Guillermo Almada en el segundo lugar de la competencia con 12 puntos, permitiendo que el América se reafirme en el liderato.El conjunto de Aguascalientes jugó de manera inteligente para doblegar a los visitantes, que llegaron demasiado sobrados y pecando de exceso de confianza, pues nunca imaginaron que el cuadro Rojiblanco les iba a complicar a lo largo de todo el partido.Maxi Salas se convirtió en el verdugo de los laguneros, frenando en seco el buen paso con el que llegaban, gozando de un buen funcionamiento y pensando que sería fácil sumar una victoria más.Desde que arrancó el encuentro, Santos se dio cuenta que Necaxa no iba a dejarlos accionar con tranquilidad, pues de inmediato los presionó, no los dejó hilvanar jugadas y mantuvo una marca férrea sobre los hombres de ofensiva, que por más movimientos que hicieron no lograron abrir espacios.Al 32' Brian Lozano marcó por la visita pero el tanto fue anulado tras revisar la jugada en el VAR.Luego de un primer tiempo muy cerrado, para el complemento las cosas se le dieron a los Rayos, que aprovecharon que Santos quiso ir más al frente y abrió el juego.Salas con un zurdazo venció a Jonathan Orozco para poner el 1-0 al minuto 53, dejando con un palmo de narices a la zaga, que nada pudo hacer para detenerlo.El delantero estuvo implacable y volvió a repetirle la dosis a la defensa del Santos, clavando el 2-0 al 65' para poner en la lona al cuadro de la Comarca.Los Guerreros quisieron reaccionar, se reagruparon para ir al frente, pero fue demasiado tarde. Para cerrar la cuenta apareció Mauro Quiroga, quien hizo el 3-0 con un certero cabezazo, anotando su segundo gol con el cuadro necaxista.Los Rayos, que mantuvieron el invicto en casa, llegaron a siete puntos y escalaron a la novena posición.