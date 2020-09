Frena orden de paridad proceso de Morena

Escuchar Nota

"Sí nos metió en una complejidad adicional la sentencia que nos ha llevado a hacer este procedimiento, pues estableció que no debía haber fórmulas, porque habiendo fórmulas era más sencillo, porque en cada una se inscribe un hombre o una mujer, pero como lo estableció es más difícil", apuntó.



"Lo más viable es una lista donde se inscriban puros hombres y otra de mujeres, y considerando que el único presidente que ha tenido Morena, elegido por su militancia ha sido Andrés Manuel López Obrador, entonces ahora la presidencia debería ser para una mujer, y que se inscriban solo mujeres, y para la secretaría general hombres", expuso.



"Esta es la única manera que encuentro para cumplir el principio de paridad sin que haya fórmulas. Nosotros podríamos argumentar que el principio de paridad de género es constitucional y se debe cumplir, y las aspiraciones de los hombres ceden ante al principio constitucional de paridad de género".

Ante la orden del Tribunal Electoral de garantizar paridad en la renovación de la dirigencia de Morena,frenó el proceso hasta determinar cómo resolverán la instrucción de los magistrados., pues se registraron 35 para la presidencia y 36 para la secretaría general.Sin embargo, hasta no resolver el problema de paridad, no puedan realizar ninguna acción.apenas les notificó, por lo que los consejeros y áreas involucradas trabajan en las próximas horas en algunas propuestas.Advirtió que los magistrados complican aún más el mecanismo para resolver la paridad, pues en la sentencia en las que ordenaron al INE realizar la encuesta para definir a la dirigencia, no aprueban la implementación de fórmulas, sino pidieron candidaturas individuales.Como propuso desde un inicio, la consejera plantea como una salida que se realicen nuevamente los registros y se arme una lista de mujeres y una de hombres.Insistió que hasta no resolver esto, no pueden realizar encuestas de reconocimiento.Las 72 horas que dio el Tribunal se cumplen el domingo, por lo que mañana por la noche o el sábado el Consejo General deberá discutir una propuesta., pues para los magistrados cuestionaron que sólo sea estar en el padrón de afiliados actualizado del INE.La consejera también advirtió que está en duda si el proceso deberá concluir el 5 de octubre como estaba previsto, o modificarán las fechas.