Frena Senado la reforma educativa

Tras no lograr la mayoría calificada para los artículos reservados, la reforma educativa fue frenada en el Pleno del Senado.Aunque el dictamen fue avalado en lo general, en la votación en lo particular hubo 81 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, de un total de 122, por lo que no se alcanzaron las dos terceras partes necesarias.Martí Batres, presidente del Senado, informó que el dictamen regresará a la Cámara de Diputados.Durante el debate, el PAN advirtió un retroceso a causa del artículo 16 transitorio, el cual a su consideración abre la puerta a la venta de plazas magisteriales.La bancada del PRI, aunque apoyó la nueva reforma, aseguró que en ésta permanecen los fundamentos de la avalada en el sexenio pasado, en 2013.