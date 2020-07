Frena tormenta ‘Hanna’carrera de ChronoSports

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La carrera virtual organizada por ChronoSport ayer aún no tiene desenlace, debido a que la tormenta presentada en la ciudad no permitió que muchos salieran a las calles, por tanto se alargó el tiempo para terminar con la competencia.



Como la carrera implica que cada quien salga a un lugar cercano a hacer un circuito y usar la app de ChronoSport para medir tiempos y trayectos, el clima no ayudó a que en muchas ciudades del norte de México pudieran salir a realizar su trayectoria.



Esto provocó que los organizadores vieran la situación y por ende la determinación de dar siete días más para completar la carrera, en tanto las condiciones mejoren.







Son tres distancias en donde se inscribieron los más de 700 competidores, de 1, 5, 10 y 15K.



Algunos de ellos sí lograron salir a correr a las calles, pero muchos otros no contaron con esa oportunidad, por ello se les otorgará más tiempo para terminar.