Frena virus a la Ola Morada; iban en busca de playoffs

Saltillo, Coahuila- .Este año la contingencia sanitaria evitó que Dinos de Saltillo consiguiera su tercera visita a postemporada en la LFA, luego de que el año pasado no obtuviera el boleto a la fiesta grande del futbol americano profesional.



El torneo 2020 se cortó de tajo a media campaña, lo cual para todos, tanto para Liga, equipos y afición fue un duro golpe.



Luego de que en 2017 apareciera como equipo de expansión en la LFA, Dinos es un invitado frecuente a la postemporada, a excepción de 2019, por lo que este año buscaba incansablemente.



Con Guillermo Ruíz Burguete como entrenador en 2017, en su primera temporada obtuvo un récord negativo de 2-5 en temporada regular; sin embargo, debido al sistema de competencia clasificó a postemporada para, a la postre, enfrentar a Mayas por el Tazón México II; sin conseguir su objetivo con marcador 24-18 en el estadio Jesús Martínez “Palillo”.



Para la temporada 2018, el equipo fue franquiciado y llegó Carlos Cabral para encabezarlo. En esa temporada tuvieron un récord positivo de 4-3, nuevamente clasificando a postemporada; no obstante, fueron derrotados por Raptors 6-21.



En su tercera temporada, llegó Gustavo Adame a hacerse cargo del equipo. Los resultados no le favorecieron y se quedó como tercer lugar de división, evitando su clasificación a postemporada.



Este 2020, el head coach dio continuidad a su trabajo, pero debido a la suspensión de la temporada al término de la semana 5, Dinos no pudo mantener el ritmo que ya estaba

consiguiendo.



La Ola Morada es bien conocida al norte del país y es uno de los equipos consentidos por la afición LFA.