Frena virus la pamplonada 2020

Ciudad de México.- La pandemia continúa perjudicando a distintos eventos deportivos. Pamplona hubiera sido una locura con las famosas fiestas de San Fermín, que son reconocidas por la corrida de toros; sin embargo, este día pinta con mucha tranquilidad, pues estas tuvieron que ser canceladas por el Covid-19.



“Estos días en que todos estábamos acostumbrados a oler toro, no habrá encierros, corridas, no hay nadie llegando; las estaciones de tren, autobuses y el aeropuerto están prácticamente vacías”, señaló Mariano Pascal, director de comunicaciones de la Casa de Misericordia.



“A través de las pamplonadas, o el recorrido de toros por las calles, como dicen en México, Pamplona y sus fiestas es conocida mundialmente, pero esta pandemia ha venido a obligar a las peñas, a algunos restaurantes a cerrar, porque debemos dar ejemplo de responsabilidad”, añadió.



Pamplona, que se ubica en la ciudad de Navarra, España, no vio este año a los toros correr desde los corrales de Santo Domingo hasta el coso pamplonés a las ocho de la mañana. Las calles se tornan tristes, pues por primera ocasión en las últimas cuatro décadas, esta gran fiesta no se realizará.