Frenan captura de esposa y de hermana de Lozoya

Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena por el momento, cualquier orden de captura contra Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, esposa y hermana, respectivamente, del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, informó Milenio El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, concedió la medida cautelar y fijó una garantía de 18 mil pesos a cada una.Ambas reclamaron que la jueza de control María Elena Cardona Ramos, adscrita a la Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, libró una orden de aprehensión en su contra.La medida cautelar otorgada por Zabalgoitia solo evitará la captura de la familia de Emilio Lozoya, siempre y cuando no se les haya ordenado detener por delitos graves.Hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó las cuentas bancarias de Helene Eckes y Susana Lozoya.Mientras que Emilio Lozoya es buscado en 190 países, porque que Interpol emitió una ficha roja, a petición de la Fiscalía General de la República, por la orden de aprehensión que un juez federal del Reclusorio Norte libró en su contra.La juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, concedió una suspensión provisional a Lozoya para evitar la captura, pero uno de los delitos que se le imputa es grave, por lo que puede ser detenido.Mientras que el juez sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, otorgó una suspensión a Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya, mamá del ex funcionario, y a Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio, quienes buscan evitar ser detenidos en caso de existir una orden en su contra.Rodrigo Arteaga Santoy, secretario particular de Emilio Lozoya, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y lavado de dinero y de generar graves daños patrimoniales a Pemex con la adquisición con sobreprecio de una empresa de Agro Nitrogenados adquirida al empresario Alonso Ancira, director general de Altos Hornos de México, detenido en España, también obtuvo suspensión.También se dio una suspensión a Francisco Javier Serafín Villalobos, socio mayoritario de las empresas Klarhes y Jaddina Inmobiliaria, y de la compañía APO Consultoría.