Frenan convenio Interjet y Aeromar

Escuchar Nota

"(Además), en la práctica, se detectaron incompatibilidades en los modelos de negocio de ambas compañías: rutas densas troncales de un lado, contra rutas de poca densidad y regionales del otro lado", sostuvo la aerolínea.

"Lo que hacía Interjet es comercializar el vuelo, los pasajeros son de ellos, pero el vuelo es operado por Aeromar con los permisos, concesiones, tripulación, combustible", dijo.

Este acuerdo fue cancelado de mutuo acuerdo en días pasados al no considerarlo provechoso para ambas aerolíneas y porque, la cual estará vigente a partir del 12 de noviembre próximo, dijo Aeromar a Grupo REFORMA.También obedeció a que algunos mercados todavía estány a que el cambio de los semáforos de riesgo epidemiológico de los estados no ha evolucionado de forma rápida.Aeromar mencionó que, al momento de terminar el acuerdo,Interjet fue consultada al respecto, pero no hizo comentarios., periodo en el que se pusieron a disposición de Interjet las tres aeronaves de Aeromar con tripulación incluida, que es como funciona el "arrendamiento húmedo", explicó José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), que representa a los pilotos de Aeromar.El convenio de arrendamiento fue aprobado por lahasta por 365 días, que no necesariamente deben ser consecutivos.