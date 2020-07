Frenan incrédulos lucha contra coronavirus y fallecimientos llegan a 281 en Coahuila

Escuchar Nota

"Estas cosas se tienen que hacer por culpa de la gente irresponsable".



"Es por su bien ya que los doctores tambien tienen familia ya queremos que se acabe esto y así no vamos a salir pronto".

"Ojalá la gente entienda las reglas de cuidarnos y de la sana distancia no nos podemos seguir enojandonos si nosotros mismos nos echamos la soga al cuello...".



"Ashhh con ganas de que hubieran multado a ese señor ! Por culpa de gente así estamos en el hoyo !!!".

Los incrédulos acerca del coronavirus continúan frenando la lucha contra una pandemia que en Coahuila cobró ya 281 vidas y ha ocasionado 5 mil 198 contagios.se negó a ponerse el cubrebocas como se lo pidieron mujeres de la Policía Municipal., las oficiales de la policía exhortaban a los peatones que carecían de cubrebocas a colocárselo.Quienes no lo traían eran amonestados y se les entregaba uno tras ser concientizados de que el uso del cubrebocas disminuye el riesgo de contagio entre la población.Un hombre de la tercera edad que pasaba por el lugar rechazó ponerse el cubrebocas mientras se adelantaba para ignorarlas., se acercó al hombre y le comentó la importancia de usar cubrebocas.Pero el hombre volvió a rechazar el cubrebocas que le ofrecían., dijo molesto en referencia a la pandemia y se retiró de prisa.El comisionado de seguridad dijo que las personas que no toman conciencia se vuelven un factor de riesgo no sólo para ellos mismos sino para la población en general.Muy pocos usuarios respaldaron al hombre de la tercera edad pero aún así son quienes frenan la lucha contra el coronavirus., dijo que no existía la enfermedad y que era un negocio del gobierno para gente ignorante.Sin embargo lejos de ganar dinero los gobiernos han invertido en hospitales e insumos para la comunidad.Una usuaria identificada como Isabel García pidió multas para gente que rechaza usar el cubrebocas."Multen a la gente que no quiere usarlo".Raúl Saucedo otro usuario señaló que los filtros sanitarios se tienen que hacer por quienes omiten las disposiciones sanitarias.Carmen Parez señaló que ese tipo de personas frenan la lucha.Evolet Abigail coincidió con esa opinión de que los incrédulos son quienes impiden avanzar.Roxana Moca también criticó las actitudes insensatas de los incrédulos.